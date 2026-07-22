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08:04, 22 июля 2026 (обновлено: 08:08, 22 июля 2026)Россия

Россия атаковала Одессу

ВС России нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры и складу в Одессе
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры и складу в Одессе. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВС России атаковали два морских судна, объекты, которые использовались для разгрузки и хранения военного снаряжения, а также резервуары с топливом. Кроме того, поражен склад «Новой почты», где также хранились грузы военного назначения.

Отдельно в сообщении Минобороны говорится об уничтожении батареи берегового ракетного комплекса «Нептун».

В свою очередь, Вооруженные силы Украины атаковали склады Wildberries в Краснодарском и Ставропольских краях. Мощный пожар на одном из складов попал на видео.

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