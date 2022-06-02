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Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна

МИД Украины потребовал от России гарантий безопасности судов и портов для вывоза зерна

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Москвы гарантий безопасности для морских портов и судов, чтобы обеспечить вывоз зерна. Об этом заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, сообщает ТАСС.

По словам Николенко, Киев настаивает, чтобы Россия отвела свои войска от морской акватории вокруг Украины и предоставила ему гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ВМФ РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море при разминировании Киевом портов. По его словам, Россия уже многие недели привлекает внимание Запада к этому вопросу.

Глава ведомства также отмечал, что РФ готова помочь с организацией вывода иностранных судов из портов на Украине, а также заняться разминированием акватории.

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Алевтина Запольская
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