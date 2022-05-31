Лавров назвал условия прохода судов с зерном в Средиземное море

Лавров заявил о готовности ВМФ России обеспечить беспрепятственный проход судам с зерном

ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море при разминировании Киевом портов. Такое условие поставок назвал глава МИД России Сергей Ларов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, передает ТАСС.

«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия уже многие недели привлекает внимание западных стран к проблеме разминирования. «В открытом море военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах, а также заняться разминированием акватории. «Санкции Запада разорвали цепочки продовольственных поставок. Десятки иностранных судов находятся в портах Украины в Черном и Азовском морях, потому что они под санкциями. Мы готовы их отпустить. Но украинское правительство не идет на сотрудничество», — отметил министр.