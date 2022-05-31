Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров назвал условия прохода судов с зерном в Средиземное море

Лавров заявил о готовности ВМФ России обеспечить беспрепятственный проход судам с зерном

Фото: Vincent Mundy / Reuters

ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море при разминировании Киевом портов. Такое условие поставок назвал глава МИД России Сергей Ларов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, передает ТАСС.

«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия уже многие недели привлекает внимание западных стран к проблеме разминирования. «В открытом море военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах, а также заняться разминированием акватории. «Санкции Запада разорвали цепочки продовольственных поставок. Десятки иностранных судов находятся в портах Украины в Черном и Азовском морях, потому что они под санкциями. Мы готовы их отпустить. Но украинское правительство не идет на сотрудничество», — отметил министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о приказе ВСУ уйти из Северодонецка
В Херсонской области заявили о намерении войти в состав России в ближайшее время
В Госдуме ответили на слова Арестовича об истерике при отказе Украине в РСЗО
ЦБ обучит россиян борьбе с мошенниками
Самая желанная страна для путешествий у россиян отменила ограничения на въезд
Орбан заявил о приближении Европы к мировому кризису из-за санкций
Минобороны показало первый вышедший из Мариуполя сухогруз
A$AP Rocky признался в любви к «Телепузикам»
ЛНР заявила о погибших при обстреле дома престарелых
Оценен уровень снижения импорта в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.