Глава МИД Лавров заявил о готовности РФ помочь вывести иностранные суда из портов Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что страна готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах, а также заняться разминированием акватории. Он подчеркнул, что Киев не изъявляет желание сотрудничать с Москвой по данному вопросу, передает ТАСС.

«Санкции Запада разорвали цепочки продовольственных поставок. Десятки иностранных судов находятся в портах Украины в Черном и Азовском морях, потому что они под санкциями. Мы готовы их отпустить. Но украинское правительство не идет на сотрудничество», — заявил российский министр иностранных дел.

Помимо этого, он отметил, что Россия хочет заняться очисткой акватории морей от мин для того, чтобы суда могли без риска пройти по ней. По словам Лаврова, Украина не готова разрешить иностранным кораблям покидать ее порты.

Ранее Минобороны заявило о подготовке провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием артиллерии. Как заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские военные разместили артиллерию вблизи водозаборной станции в Пискуновке Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы вынудить российские войска на ответный огонь.