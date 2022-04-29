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Минобороны заявило о подготовке провокации Украиной с использованием артиллерии

МО РФ: ВСУ готовят провокацию против России, разместив артиллерию около водозабора в ДНР

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Минобороны заявило о подготовке провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием артиллерии. Как заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские военные разместили артиллерию вблизи водозаборной станции в Пискуновке Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы вынудить российские войска на ответный огонь. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, в состав артиллерийской батареи, размещенной возле водозабора хозяйственно-питьевого снабжения, вошли три гаубицы Д-30.

Мизинцев подчеркнул, что при открытии ответного огня российскими войсками и уничтожении водозабора без водоснабжения останутся 27 населенных пунктов и более 15 тысяч человек.

Генерал отметил, что Украина планирует использовать эту провокацию и широко осветить ее в СМИ для обвинения российских военных в якобы совершаемых бесчинствах по отношению к мирному населению.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Лиман Краматорского района Донецкой Народной республики (ДНР), чтобы обвинить в этом российских военных.

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Марина Совина
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