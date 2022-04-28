Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ для провокации России

Представитель Минобороны Мизинцев: ВСУ обстреливают Лиман, чтобы обвинить военных РФ

Фото: РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Лиман Краматорского района Донецкой Народной республики (ДНР), чтобы обвинить в этом российских военных.

Генерал-полковник отметил, что киевский режим фабрикует провокационные материалы о гибели мирного населения из-за артиллерийского огня российской армии.

По словам Мизинцева, журналисты украинских и западных СМИ снимают на видео разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, чтобы использовать записи для репортажей с «фейковыми новостями о якобы злодеяниях российских военных». Представитель Минобороны добавил, что такие бесчеловечные провокации в очередной раз доказывают, что киевским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права, а жизни мирных людей абсолютно не важны.

Ранее в апреле Минобороны России обвинило украинских военных в пытках более 800 человек в Лимане. В ведомстве сообщили, что с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели «тотальные поквартирные обходы». Они пытались выявить, кто из местных жителей придерживается пророссийских взглядов или мог содействовать силам ДНР. Кроме того, в принудительном порядке они изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
Германия сообщила о последствиях в случае отказа от газа из России
США назвали условие снятия антироссийских санкций
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ для провокации России
Бывший чемпион UFC потребовал боя против Яна
Умер актер из «Бедной Насти» Сергей Карякин
Президент Молдавии назвала георгиевскую ленточку «символом войны»
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Зеленский заявил о готовности к переговорам об эвакуации с «Азовстали»
Болгарии предрекли хаос и разорение без российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.