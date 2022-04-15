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Минобороны РФ обвинило украинских военных в пытках более 800 человек в Лимане

Минобороны России сообщило, что украинские военные пытают 837 человек в Лимане

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России обвинило украинских военных в пытках более 800 человек в городе Лиман Краматорского района. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели «тотальные поквартирные обходы». Они пытались выявить, кто из местных жителей придерживается пророссийских взглядов или мог содействовать силам Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в принудительном порядке они изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

Всего украинские военные задержали 837 подозреваемых. «В настоящее время их подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», — заявил Мизинцев.

11 апреля Минобороны России заявило, что боевики на Украине жестоко пытают жителей Славянска Донецкой народной республики (ДНР) и угрожают им расправой над родственниками за пророссийские взгляды.

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Марина Совина
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