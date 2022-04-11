Минобороны заявило о зверских пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды

Минобороны России: боевики на Украине пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

Боевики на Украине жестоко пытают жителей Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР) и угрожают им расправой над родственниками за пророссийские взгляды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Его заявление в понедельник, 11 апреля, приводит ТАСС.

Он уточнил, что с целью проверки жителей на предмет наличия у них любых признаков положительного отношения к России в городе проводятся карательные рейды. Граждан также пугают передачей Службе безопасности Украины (СБУ).

Поводом для задержания местных жителей являются найденные в телефонах истории звонков с российскими номерами, переписки и даже подписки в соцсетях на российские каналы, пояснил Мизинцев.

«Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов», — рассказал представитель Минобороны России.

Ранее стало известно также, что на Украине работает сеть иностранных специалистов, занимающихся информационно-психологическим воздействием на население. По информации российского военного ведомства, прибывшая недавно в страну группа французских военных и жандармов будет заниматься сокрытием военных преступлений Киева, чтобы попытаться обвинить в них Москву.

