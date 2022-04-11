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Минобороны заявило о ведении иностранцами психологической войны на Украине

В Минобороны сообщили, что иностранные специалисты на Украине ведут психологическую войну
Здание Министерства обороны РФ

Здание Министерства обороны РФ. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На Украине работает сеть иностранных специалистов, занимающихся информационно-психологическим воздействием на население. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, прибывшая недавно на Украину группа французских военных и жандармов планирует заниматься сокрытием военных преступлений Киева, чтобы попытаться обвинить в них российские войска.

Ранее стало известно о том, что группа жандармов из Франции во вторник, 12 апреля, начнет расследование военных преступлений, совершенных на Украине. Сейчас правоохранители, а также сопровождающие их научные и технические специалисты находятся во Львове.

Также о подготовке миссии, которая должна будет заняться расследованием военных преступлений в понедельник, 11 апреля сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Сергей Истомин
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