Минобороны заявило о ведении иностранцами психологической войны на Украине

В Минобороны сообщили, что иностранные специалисты на Украине ведут психологическую войну

На Украине работает сеть иностранных специалистов, занимающихся информационно-психологическим воздействием на население. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, прибывшая недавно на Украину группа французских военных и жандармов планирует заниматься сокрытием военных преступлений Киева, чтобы попытаться обвинить в них российские войска.

Ранее стало известно о том, что группа жандармов из Франции во вторник, 12 апреля, начнет расследование военных преступлений, совершенных на Украине. Сейчас правоохранители, а также сопровождающие их научные и технические специалисты находятся во Львове.

Также о подготовке миссии, которая должна будет заняться расследованием военных преступлений в понедельник, 11 апреля сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.