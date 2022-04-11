ЕС отправит на Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений

Боррель сообщил об отправке на Украину миссии для сбора доказательств военных преступлений

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили отправить на Украину специальную миссию для сбора доказательств военных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для этих целей Европейский Союз предоставит финансовую помощь.

Ранее стало известно, что французские жандармы прибыли на Украину, чтобы заняться расследованием военных преступлений. Правоохранители начнут свою работу во вторник, 12 апреля. Сейчас группа научных и технических специалистов находится во Львове.

Зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что французские жандармы приехали на Украину, чтобы помочь киевским властям скрыть организованные ими провокации.