В Госдуме объяснили прибытие французских жандармов на Украину

Чепа: французские жандармы прибыли на Украину, чтобы помочь скрыть украинские провокации

Французские жандармы приехали на Украину, чтобы помочь киевским властям скрыть организованные ими провокации. Так их прибытие объяснил зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

В данном случае речь идет о провокациях, которые Украина совершает на территории страны, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), уточнил Чепа.

Своих сил им не хватает, поэтому Киев пытается прибегать к помощи западных партнеров, заключил депутат.

Ранее стало известно, что французские жандармы прибыли на Украину и вскоре займутся расследованием военных преступлений. По словам посла страны Этьена де Понсена, взаимодействовать они будут исключительно вместе с украинскими следователями.

Киевские власти обвиняют российских военных в преступлениях против мирного населения сразу в нескольких городах. Минобороны РФ, в свою очередь, опровергает обвинения. На фоне этих заявлений европейские страны ввели новый пакет санкций и выслали множество российских дипломатов.