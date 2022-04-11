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В Госдуме объяснили прибытие французских жандармов на Украину

Чепа: французские жандармы прибыли на Украину, чтобы помочь скрыть украинские провокации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Французские жандармы приехали на Украину, чтобы помочь киевским властям скрыть организованные ими провокации. Так их прибытие объяснил зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

В данном случае речь идет о провокациях, которые Украина совершает на территории страны, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), уточнил Чепа.

Своих сил им не хватает, поэтому Киев пытается прибегать к помощи западных партнеров, заключил депутат.

Ранее стало известно, что французские жандармы прибыли на Украину и вскоре займутся расследованием военных преступлений. По словам посла страны Этьена де Понсена, взаимодействовать они будут исключительно вместе с украинскими следователями.

Киевские власти обвиняют российских военных в преступлениях против мирного населения сразу в нескольких городах. Минобороны РФ, в свою очередь, опровергает обвинения. На фоне этих заявлений европейские страны ввели новый пакет санкций и выслали множество российских дипломатов.

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Сергей Истомин
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