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Французские жандармы начнут расследовать военные преступления на Украине

Посол Франции сообщил о прибытии во Львов жандармов для расследования военных преступлений

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Французские жандармы прибыли на Украину и вскоре займутся расследованием военных преступлений. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Франции в стране Этьен де Понсен.

По словам дипломата, правоохранители начнут свою работу завтра, 12 апреля. Сейчас группа научных и технических специалистов находится во Львове.

Как пояснил де Понсен, работать они будут исключительно вместе с украинскими следователями. «[Они] первые, кто оказывает такую ​​помощь», — заверил он.

Украинские власти обвиняют российских военных в преступлениях против мирного населения сразу в нескольких городах, Минобороны РФ опровергает обвинения. На фоне заявлений Киева европейские страны ввели новый пакет санкций и выслали множество российских дипломатов.

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Алевтина Запольская
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