Эстония закрыла российское генконсульство в Нарве и выслала дипломатов

Эстония выслала 14 российских дипломатов и закрыла генконсульство в Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии решило выслать 14 российских дипломатов, а также закрыть генконсульство России в Нарве и канцелярию в Тарту. Об том сообщает РИА Новости.

Власти республики объяснили принятые меры гибелью мирных жителей в украинском городе Буча. Таллин полагает, что к их смерти причастны российские военные, несмотря на разъяснения Министерства обороны России и отсутствие результатов расследования.

При этом, как пояснил вице-канцлер эстонского МИД Мярт Вольмер, российский посол Владимир Липаев пока остается в стране, несмотря на требования депутатов о его высылке. «В будущем все возможно, но пока мы так решили», — пояснил он.

Ранее о своей реакции на произошедшее в Буче объявили власти Латвии. Они также выслали российских дипломатов и закрыла два консульства на своей территории.