Латвия вышлет 13 российских дипломатов

МИД Латвии заявил, что вышлет из страны 13 российских дипломатов и закроет два консульства

Министерство иностранных дел Латвии приняло решение выслать из страны 13 российских дипломатов и закрыть два консульства России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

По словам министра, ведомство закрывает генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Такое решение, заявил он, было принято из-за действий Вооруженных сил РФ на Украине.

18 марта стало известно о высылке трех сотрудников посольства России в Латвии из-за «деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу». Аналогичное решение приняли власти Эстонии, а Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников дипведомства.

В ответ на это Министерство иностранных дел России решило выслать часть прибалтийских дипломатов. Москва потребовала, чтобы они покинули страну в те же сроки, которые были отведены для их российских коллег.