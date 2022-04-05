Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Латвия вышлет 13 российских дипломатов

МИД Латвии заявил, что вышлет из страны 13 российских дипломатов и закроет два консульства

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел Латвии приняло решение выслать из страны 13 российских дипломатов и закрыть два консульства России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

По словам министра, ведомство закрывает генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Такое решение, заявил он, было принято из-за действий Вооруженных сил РФ на Украине.

18 марта стало известно о высылке трех сотрудников посольства России в Латвии из-за «деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу». Аналогичное решение приняли власти Эстонии, а Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников дипведомства.

В ответ на это Министерство иностранных дел России решило выслать часть прибалтийских дипломатов. Москва потребовала, чтобы они покинули страну в те же сроки, которые были отведены для их российских коллег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призывы национализировать активы России на Западе
Онищенко насчитал 300 американских лабораторий у границ России
В «Роскосмосе» пообещали запустить 18 спутников «Глонасс-К2»
Россиянин выпал с 18-го этажа после БДСМ-свидания
Госдума разработала проект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ
Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом
Финский «Йокерит» покинул КХЛ
Женщина клонировала умершую собаку и получила три копии своего питомца
Из поиска Google пропал сайт Минобороны России
Сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.