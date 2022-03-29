Россия вышлет дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

МИД России объявил о зеркальной высылке десяти дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Россия вышлет часть сотрудников посольств Эстонии, Латвии и Литвы в ответ на аналогичные меры со стороны этих стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Согласно заявлению ведомства, утром 29 марта послы республик были вызваны в МИД, где им был заявлен решительный протест в связи с недавней высылкой российских дипломатов.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех — посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге», — объявили в министерстве.

Москва потребовала, чтобы прибалтийские дипломаты покинули страну в те же сроки, которые были отведены для их российских коллег.

18 марта Латвия и Эстония выслали по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех сотрудников дипведомства. Рига обвинила дипломатов в «деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», а Таллин — в «распространении пропаганды» и «подрыве безопасности страны».