Латвия объявила о высылке сотрудников посольства России

Глава МИД Латвии объявил о высылке трех сотрудников посольства России

Латвия высылает трех сотрудников посольства России из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает ТАСС.

Об аналогичном решении объявили также власти Эстонии. Они обвинили дипломатов в «подрыве безопасности и распространении пропаганды».

Ранее власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. Улица Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Риге, теперь носит название «Независимости Украины».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала Эстонию, Латвию и Литву об ответственности за «антироссийский психоз». «От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников», — заявила она.