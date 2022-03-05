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Захарова пригрозила Прибалтике последствиями за «антироссийский психоз»

МИД РФ призвал к ответственности Эстонию, Латвию и Литву за «антироссийский психоз»

Фото: Globallookpress.com

МИД России предупредил Эстонию, Латвию и Литву об ответственности за «антироссийский психоз». Представитель ведомства Мария Захарова пригрозила странам Прибалтики, что нарушения в отношении дипломатических и консульских представительств России повлекут последствия. Об этом сообщает ТАСС.

«Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников», — заявила Захарова.

Представитель МИД сослалась на необходимость соблюдать Венские конвенции от 1961 и 1963 года. В них говорится, в частности, об обязанности принимающей стороны защищать и уважать дипломатических сотрудников, помещения представительства, его имущество и архивы вне зависимости от внешнеполитической ситуации.

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Захарова призвала прибалтийские правоохранительные органы соблюдать закон на фоне сообщений о действиях антироссийского характера из этих стран. 25 февраля в Вильнюсе избили российского дипломата. 4 марта власти Вильнюса и Риги решили переименовать улицы, на которых расположены посольства России в честь «героев Украины».

МИД также сообщал ранее, что в Польше начали изымать недвижимость во владении России.

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Дмитрий Настасьев
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