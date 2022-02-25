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На акции в поддержку Украины избили российского дипломата

Посольство России в Вильнюсе сообщило об избиении дипломата на акции в поддержку Украины

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Российский дипломат пострадал от рук неизвестных в Вильнюсе, его избили на акции в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Литве.

По данным ведомства, один из нападавших уже задержан. Полиция не раскрывает его личность и детали инцидента. «Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», — рассказали в посольстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.

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Алевтина Запольская
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