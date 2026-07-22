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08:05, 22 июля 2026 (обновлено: 08:09, 22 июля 2026)Экономика

Евросоюз свел до минимума поставки одной продукции в Россию

«Евростат»: Россия снизила импорт парфюмерии из ЕС почти до 18 миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В последний месяц весны поставки в Россию парфюмерной продукции из Европейского союза сократились до самого низкого значения с 2022 года — 17,9 миллиона евро. Эти данные Евростата привело РИА Новости.

Апрельский импорт оценивался в 26 миллионов евро. В июне 2022 года речь шла о 13,4 миллиона евро.

Наиболее резко снизился импорт духов и туалетной воды из Нидерландов. Он упал в 18 раз месячном выражении до 45,8 тысячи евро. Поставки из Бельгии сократились в шесть раз, до 233,2 тысячи евро. Итальянский и испанский импорт опустились до 3,7 миллиона и 3,5 миллионов евро соответственно.

В январе-мае 2026 года поставки готовой косметики и парфюмерии из Китая в Россию выросли до 152,3 миллиона долларов. Достигнутый показатель оказался на 74 процента выше, чем в тот же период годом ранее. Быстрее всего росли поставки средств по уходу за кожей лица — 54,5 миллиона долларов, плюс 95 процентов.

В марте 2026 года Россия импортировала турецкой косметики на 12,6 миллиона долларов.

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