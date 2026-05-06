09:36, 6 мая 2026

Россия стала крупнейшим покупателем турецкой косметики

Статслужба Турции: Поставки косметики в Россию выросли на 32,6 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В марте 2026 года Россия импортировала турецкой косметики на 12,6 миллиона долларов. Такие данные обнародовала статистическая служба этой страны НАТО. Ее процитировало РИА Новости.

Год назад речь шла о сумме в 9,5 миллиона долларов. Таким образом поставки выросли на 32,6 процента. Большая часть импорта пришлась на смеси из ароматических масел — 7,1 миллиона долларов, средства для ухода за кожей — 1,4 миллиона долларов и парфюмерию — 1,2 миллиона долларов.

Отмечается, что по итогам первого весеннего месяца Россия оказалась крупнейшим импортером турецкой косметики. Кроме нее, в тройку основных покупателей этой продукции вошли Нидерланды (9,6 миллиона долларов) и США (8,9 миллиона долларов).

В апреле сообщалось, что российские импортеры начали сталкиваться с начислением повышенных пошлин на продукцию, приобретенную в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но произведенную в недружественных странах. Есть версия, что такая практика может обернуться существенным ростом стоимости некоторых товаров. Например, популярные косметика и одежда могут подорожать в рознице на 30 процентов.

