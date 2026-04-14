09:53, 14 апреля 2026

В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander-2020 / Shutterstock / Fotodom

Российские импортеры начали сталкиваться с начислением повышенных пошлин на товары, приобретенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но произведенные в недружественных странах. Об этом со ссылкой на представителей крупных консалтинговых и юридических компаний сообщает Forbes.

Такая практика может привести к существенному росту стоимости ряда позиций, например, популярные косметика и одежда могут подорожать в рознице на 30 процентов.

Таможенники руководствуются перечнем из постановления правительства от 7 декабря 2022 года, который действует до конца 2027 года. Он предусматривает пошлины в размере от 15 до 50 процентов в зависимости от категорий товара. Например, для духов и помады из Франции базовая ставка составляет 6,5 процента, а повышенная — 20 и 35 процентов соответственно.

В письме Федеральной таможенной службы (ФТС) от 2023 года разъясняется, что если продукция приняла статус товара ЕАЭС, то доначисление пошлины не требуется, и раньше оно помогало бизнесу завозить товар. Однако в последние месяцы происходит разворот правоприменительной практики таможенных органов.

Старший менеджер департамента налогов и права ДРТ Анастасия Трубочкина отмечает, что компании вынуждены сокращать портфель импорта. В результате стоимость ряда товаров существенно вырастет, а некоторые из них станут недоступны потребителю. Директор практики оказания консультационных услуг в области таможенного регулирования ТеДо Марина Волкова согласна с тем, что если суды поддержат решения таможни, то повышение цены неизбежно.

Член совета московского регионального отделения «Деловой России» Андрей Глушкин считает, что в среднем стоимость непродовольственных товаров повседневного спроса вырастет на 10-15 процентов. По его словам, самыми уязвимыми категориями станут одежда и косметика, продаваемые через маркетплейсы.

Юристы не исключают, что подорожание окажется еще более значительным, поскольку компаниям придется перестраивать логистические процессы и нести соответствующие расходы.

Опрошенные изданием эксперты считают, что действия таможенников создают правовую неопределенность. Глава практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко утверждает, что некоторым компаниям удалось доказать неправомерность двойной уплаты пошлин, поскольку это идет вразрез с базовыми правилами ЕАЭС, и вернуть деньги, но на это потребовалось время.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на коллегии ФТС заявил о необходимости «мобилизовать возможности по формированию доходной части бюджета», то есть увеличить сборы. По его словам, в части таможенных пошлин имеются значительные резервы по повышению доходов.

