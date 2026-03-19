17:55, 19 марта 2026

Силуанов призвал мобилизовать возможности по сбору доходов в бюджет

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Меры по обелению экономики могут принести бюджету дополнительно по 500 миллиардов рублей в 2026 и 2027 годах. Об этом на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС) России заявил министр финансов Антон Силуанов, передают «Ведомости».

«В текущем году нам предстоит мобилизовать возможности по формированию доходной части бюджета. Планы более амбициозные, чем за прошлый год», — подчеркнул глава Минфина, отметив, что в том числе ФТС должна расширять сбор таможенных платежей

По его словам, в этой части имеются значительные резервы по повышению доходов. Финансовое ведомство ожидает от системы подтверждения товаров (СПОТ) в перспективе по 300 миллиардов рублей в год. Она позволит увеличить сборы с импорта и очистить рынок от серых товаров, которые пользуются спросом за счет более низкой стоимости.

До этого предполагалось, что СПОТ добавит в бюджет в 2026 году 50 миллиардов рублей косвенных налогов, в 2027-м — 100 миллиардов, а в 2028-м и далее — по 150 миллиардов рублей.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» предупредила, что ведение СПОТ приведет к новым издержкам перевозчиков и росту тарифов, что в конечном итоге выльется в рост цен на сами товары.

