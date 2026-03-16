11:55, 16 марта 2026

С импорта товаров в Россию захотели собрать сотни миллиардов рублей

Правительство внесло в ГД документ о системе подтверждения ожидания товаров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Госдуму внесен пакет законопроектов за авторством правительства о запуске системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Предполагается, что он позволит уже в текущем году собрать в бюджет 50 миллиардов рублей в виде дополнительных косвенных налогов, в 2027-м — 100 миллиардов, а в 2028-м и далее — по 150 миллиардов, сообщает «Интерфакс».

Текущее законодательство подразумевает, что косвенные налоги при импорте из ЕАЭС платятся не на границе, как в случае ввоза из третьих стран, а позднее. Импортер должен самостоятельно подать декларацию по косвенным налогам в ФНС до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров на учет, а потом заплатить акцизы и налог на добавленную стоимость (НДС).

Изменения предполагают внедрение обеспечительного платежа в рамках подачи документа о предстоящей поставке. Импортер обязан не позднее чем за два дня до ввоза товаров в Россию сообщить их номенклатуру и стоимость по договору, а также номер транспортного средства.

После оценки этого заявления Федеральная налоговая служба (ФНС) выдаст QR-код, который будет необходим поставщику или перевозчику при пересечении границы. Там будет проводиться выборочная проверка у перевозчиков, срок которой не должен превышать двух часов. Если с таким QR-кодом возникли проблемы, то транспортное средство должно выехать за пределы страны в течение трех часов.

С 1 апреля по 30 июня 2026 года система будет работать в тестовом режиме, без внесения обеспечительного платежа и проверки его достаточности. Основной блок поправок вступит в силу с 1 июля.

Ранее основатель платформы Digital ВЭД Анна Фомичева указала, что планы правительства по усилению борьбы с серым импортом с помощью СПОТ могут привести к тому, что цены на ряд товаров значительно вырастут. По ее словам, предпринимателям придется полностью поменять свой подход к поставкам товаров в Россию.

