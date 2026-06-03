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20:19, 3 июня 2026Мир

Политолог раскрыл цель визита Рютте в Киев

Самонкин: Визит Рютте в Киев связан с предостережением Зеленскому
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев мог быть связан не только с обсуждением поддержки Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По словам политолога, одной из тем переговоров могла стать безопасность во время Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что мероприятие ежегодно привлекает большое число зарубежных делегаций, в том числе из стран Глобального Юга.

«Поэтому мне кажется, что одна из целей визита генсека НАТО в Киев — это предостережение [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — заявил Самонкин.

По мнению эксперта, любые попытки сорвать проведение форума могли бы вызвать серьезный международный резонанс и негативно сказаться на отношениях Украины с ее западными партнерами.

Кроме того, политолог обратил внимание на изменение позиции США по украинскому вопросу. По его словам, Вашингтон постепенно корректирует свои внешнеполитические приоритеты, что заставляет европейских союзников искать новые подходы к взаимодействию с Киевом. «США охладели к тематике поддержки Украины», — отметил Самонкин.

Он также предположил, что Рютте мог приехать в украинскую столицу для обсуждения дальнейшей стратегии НАТО и подтверждения поддержки со стороны альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев 3 июня. В беседе с Зеленским он поделился новостями о поставках Украине ракет для Patriot. А украинский лидер в свою очередь пригрозил увеличением масштаба ударов по России.

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