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10:53, 3 июня 2026Бывший СССР

Генсек НАТО прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Рютте прибыл в Киев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Omar Havana / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев. Об этом сообщила Украинская железная дорога, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня на вокзале Киева с радостью встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки», — указано в сообщении украинского железнодорожного ведомства.

Ранее Рютте призвал участников альянса нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это необходимо с учетом новых угроз безопасности в европейском регионе.

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