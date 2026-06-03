Генсек НАТО прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Рютте прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев. Об этом сообщила Украинская железная дорога, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня на вокзале Киева с радостью встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки», — указано в сообщении украинского железнодорожного ведомства.

Ранее Рютте призвал участников альянса нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это необходимо с учетом новых угроз безопасности в европейском регионе.