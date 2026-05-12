Участников НАТО призвали нарастить военные инвестиции

Генсек НАТО Рютте призвал страны альянса нарастить инвестиции в ОПК

Странам НАТО необходимо нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на фоне новых угроз безопасности в европейском регионе. С таким призывом выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, его слова приводит «Интерфакс».

Нынешний уровень военных инвестиций является недостаточно высоким, посетовал генсек блока. Объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в США, так и в странах Евросоюза (ЕС), отметил он. «Это общая проблема», — констатировал Рютте.

Все без исключения страны альянса в обозримом будущем должны расширить производство в оборонной сфере, добавил он. Это станет одной из главных задач НАТО в среднесрочной перспективе, резюмировал Рютте.

В ближайшие десять лет, отмечал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, суммарные военные расходы стран ЕС должны достигнуть 6,8 триллиона евро. Это будет в целом соответствовать требованиям руководства НАТО, которое поставило цель увеличить соответствующие расходы государств альянса до 3,5 процента ВВП. В качестве примеров Кубилюс привел Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию. Эти страны в последнее время активно нарастили военные расходы. Их примеру должны последовать другие страны блока, заключил еврокомиссар.