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17:58, 3 июня 2026Мир

Генсек НАТО поделился новостями о поставках Украине ракет для Patriot

Генсек НАТО Рютте: Поставки ракет для Patriot на Украину из США продолжаются
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Поставки ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot на Украину из США продолжаются каждый день. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РБК-Украина.

«Давайте согласимся, что перехватчики PAC-2 и PAC-3 — это ключевые элементы. И, конечно, вы [Украина] хотите, чтобы их было больше, чем есть. Хорошая новость заключается в том, что поставки этих ключевых перехватчиков из США на Украину продолжаются каждый день и каждую неделю», — сказал он.

Рютте добавил, что союзники Украины в НАТО согласны обеспечивать финансирование этих поставок.

Ранее Зеленский установил чиновникам жесткий дедлайн по подготовке контракта по системам Patriot — неделя для всех подготовительных шагов. Украинский лидер заявил, что, если по истечении срока не появится ясности по данному соглашению, будут проведены кадровые замены.

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