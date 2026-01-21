Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:56, 21 января 2026Экономика

Назван новый повод для роста цен на некоторые товары в России

«Ъ»: Борьба с серым импортом в РФ может привести к повышению цен на ряд товаров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Планы правительства по усилению борьбы с серым импортом для повышения доходов бюджета могут привести к тому, что цены на ряд товаров значительно вырастут. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказала основатель платформы Digital ВЭД Анна Фомичева.

Одобренная идея включает в себя систему подтверждения ожидания товаров, которая должна полноценно заработать для автомобильных перевозок к июлю. В рамках механизма предпринимателям придется направлять так называемый обеспечительный платеж, размер которого пока неизвестен.

Таким образом власти хотят гарантировать, что импортер не избежит уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который с 1 января 2026 года вырос с 20 до 22 процентов.

По словам Фомичевой, предпринимателям придется полностью поменять свой подход к поставкам товаров в Россию. Система ляжет дополнительным грузом на малый и средний бизнес, который не только лишится части оборотных средств, но и вынужден будет прилагать больше усилий в административном плане.

«Будет очередной подъем цен на электронику и одежду. Эти товары точно будут под особым контролем: они первые в очереди на обеление — следовательно, первые и на поднятие цен. Затем подорожает все, что так или иначе придется обелять», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что на создание системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) выделят 16,5 миллиарда рублей. Уже в первый год она должна принести в бюджет дополнительные 50 миллиардов рублей. В 2027 году доходы составят 100 миллиардов, а далее — по 150 миллиардов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нас вы бы говорили по-немецки». Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok