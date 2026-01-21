Назван новый повод для роста цен на некоторые товары в России

«Ъ»: Борьба с серым импортом в РФ может привести к повышению цен на ряд товаров

Планы правительства по усилению борьбы с серым импортом для повышения доходов бюджета могут привести к тому, что цены на ряд товаров значительно вырастут. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказала основатель платформы Digital ВЭД Анна Фомичева.

Одобренная идея включает в себя систему подтверждения ожидания товаров, которая должна полноценно заработать для автомобильных перевозок к июлю. В рамках механизма предпринимателям придется направлять так называемый обеспечительный платеж, размер которого пока неизвестен.

Таким образом власти хотят гарантировать, что импортер не избежит уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который с 1 января 2026 года вырос с 20 до 22 процентов.

По словам Фомичевой, предпринимателям придется полностью поменять свой подход к поставкам товаров в Россию. Система ляжет дополнительным грузом на малый и средний бизнес, который не только лишится части оборотных средств, но и вынужден будет прилагать больше усилий в административном плане.

«Будет очередной подъем цен на электронику и одежду. Эти товары точно будут под особым контролем: они первые в очереди на обеление — следовательно, первые и на поднятие цен. Затем подорожает все, что так или иначе придется обелять», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что на создание системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) выделят 16,5 миллиарда рублей. Уже в первый год она должна принести в бюджет дополнительные 50 миллиардов рублей. В 2027 году доходы составят 100 миллиардов, а далее — по 150 миллиардов.