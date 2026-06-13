В МИД высказались о ядерном оружии России в Белоруссии

МИД РФ: Ядерное оружие России в Белоруссии создает противовес группировкам НАТО

Ядерное оружие России в Белоруссии создает противовес группировкам НАТО и неонацистской Украине. Об этом заявили в МИД РФ, высказывание приводит ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что тактическое ядерное оружие также прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин объявил, что Россия и Белоруссия готовы применить ядерное оружие для защиты Союзного государства.

Он указал, что НАТО демонстративно и провокационно наращивает силы вблизи границ Союзного государства. Галузин отметил, что в Белоруссии размещена группировка войск, а Москва и Минск совершенствуют весь комплекс взаимодействия в сфере обороны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности.