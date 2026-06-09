В МИД рассказали о готовности России и Белоруссии использовать ядерное оружие

Галузин: Москва и Минск готовы применить ядерное оружие для защиты Союзного государства

Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства (СГ). Об этом рассказал «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он указал, что НАТО демонстративно и провокационно наращивает силы вблизи границ Союзного государства. Галузин отметил, что в Белоруссии размещена группировка войск, а Москва и Минск совершенствуют весь комплекс взаимодействия в сфере обороны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Он также подчеркнул, что учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.