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03:59, 9 июня 2026Россия

В МИД рассказали о готовности России и Белоруссии использовать ядерное оружие

Галузин: Москва и Минск готовы применить ядерное оружие для защиты Союзного государства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства (СГ). Об этом рассказал «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он указал, что НАТО демонстративно и провокационно наращивает силы вблизи границ Союзного государства. Галузин отметил, что в Белоруссии размещена группировка войск, а Москва и Минск совершенствуют весь комплекс взаимодействия в сфере обороны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Он также подчеркнул, что учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.

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