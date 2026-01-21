На борьбу с серым импортом выделят миллиарды рублей

За три года правительство выделит на борьбу с серым импортом 16,5 млрд рублей

В России выделят 16,5 миллиарда рублей на борьбу с серым импортом. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Правительство направит эти средства на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая должна сократить серый импорт. Ее реализация будет проходить с 2026 по 2028 год.

В результате действия системы бюджет получит дополнительные 50 миллиардов рублей от уплаты косвенных налогов. Эти средства поступят уже в 2026 году. В следующем году система поможет собрать еще 100 миллиардов, а после — до 150 миллиардов ежегодно.

Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов предупредил, что повышение налога на добавленную стоимость до 22 процентов и снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения с 60 до 20 миллионов рублей дохода в год приведет к зависимости от крупного иностранного бизнеса, который будет идти в Россию через серый импорт, а также активность китайских производителей на маркетплейсах. «Подъем импортозамещения, что начался в 2022 году, попросту уничтожили, при этом серый импорт из недружественных стран через крупные каналы не тронули», предупредил эксперт.