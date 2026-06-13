Дандыкин: В Сумах ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью aif.ru заявил, что в Сумах солдаты ВС России уничтожают резервы и материально-техническую базу противника.

Он пояснил, что Сумы сейчас являются горячим направлением. Дандыкин также отметил, что командование ВСУ сейчас туда перебрасывает подразделения, в том числе с константиновского участка.

«Вполне вероятно, они там собирались изобразить какой-то контрнаступ, поэтому там начали концентрировать личный состав, пункты операторов БПЛА, технику. А наши все это накрыли ударами и уничтожили», — сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Сумы на севере Украины расчеты операторов тяжелых дронов.