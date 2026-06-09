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09:29, 9 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о переброске расчетов операторов тяжелых дронов на север Украины

ВСУ перебросили под Сумы расчеты операторов тяжелых дронов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Сумы на севере Украины расчеты операторов тяжелых дронов. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На сумской участок фронта переброшены расчеты операторов тяжелых коптеров 22-й ОМБр ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что они были передислоцированы из Харьковской области. Это удалось выяснить благодаря публикациям украинских волонтеров.

Ранее сообщалось, что бойцы Нацгвардии Украины сбежали с позиций и попались. Инцидент произошел в Харьковской области.

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