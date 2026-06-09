Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Сумы на севере Украины расчеты операторов тяжелых дронов. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«На сумской участок фронта переброшены расчеты операторов тяжелых коптеров 22-й ОМБр ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что они были передислоцированы из Харьковской области. Это удалось выяснить благодаря публикациям украинских волонтеров.
Ранее сообщалось, что бойцы Нацгвардии Украины сбежали с позиций и попались. Инцидент произошел в Харьковской области.