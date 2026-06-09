Стало известно о переброске расчетов операторов тяжелых дронов на север Украины

ВСУ перебросили под Сумы расчеты операторов тяжелых дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Сумы на севере Украины расчеты операторов тяжелых дронов. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На сумской участок фронта переброшены расчеты операторов тяжелых коптеров 22-й ОМБр ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что они были передислоцированы из Харьковской области. Это удалось выяснить благодаря публикациям украинских волонтеров.

Ранее сообщалось, что бойцы Нацгвардии Украины сбежали с позиций и попались. Инцидент произошел в Харьковской области.

