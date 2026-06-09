Бойцы Нацгвардии Украины сбежали с позиций и попались

Бойцы Нацгвардии Украины сбежали с позиций и попали под огонь заградотрядов ВСУ

Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) сбежали со своих позиций в Харьковской области, после чего попали под огонь заградотрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, речь идет о подразделениях 51-й отдельной бригады (ОБр) Нацгвардии страны. «Подразделения 5-й ОБр НГУ бежали с позиций в районе Петро-Ивановки, где попали под огонь собственных заградительных отрядов», — рассказал он.

При этом, по данным силовиков, за последние сутки украинские войска понесли значительные потери на сумском и харьковском направлениях.

Ранее российские военные уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области. Удары по целям нанесли дроны на оптоволоконном управлении.