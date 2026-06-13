Женатый мужчина завел трех любовниц и выманил у них 90 миллионов рублей

Житель Мьянмы завел трех любовниц в Сингапуре и выманил у них 1,67 миллиона долларов

В Сингапуре приговорили к семи годам тюрьмы женатого гражданина Мьянмы, который завел трех любовниц и обворовал их на 1,67 миллиона сингапурских долларов (более 93 миллионов рублей). Об этом сообщает Mothership.

31-летний Мьо Кьяу перебрался в Сингапур в 2021 году и первое время работал финансовым консультантом. Затем он уволился и занялся предпринимательством. В 2022 году мужчина женился, в семье родилось двое детей. Суд выяснил, что с 2021 по 2024 год Кьяу состоял в романтических отношениях с двумя малайками 44 и 45 лет и 35-летней китаянкой и обманом выманил у них крупные суммы.

Первой любовнице мошенник говорил, что недавно потерял отца и теперь участвует в тяжбе за наследство с родными. Кьяу говорил, что ему нужны деньги на выплату различных сборов и под этим предлогом взял у женщины взаймы более 500 тысяч сингапурских долларов (27,8 миллиона рублей). Он не возвращал деньги и использовал поддельные документы, чтобы скрыть махинации. Несмотря на это, женщина продолжала встречаться с ним до 2023 года.

Затем Кьяу завел роман с другой малайкой, которой представился учредителем крупной компании из Австралии. Он обещал жениться и убедил ее, что вклад в его фирму принесет большой доход. В итоге пострадавшая потеряла 360 тысяч сингапурских долларов (20 миллионов рублей). С ноября 2023 по сентябрь 2024-го Кьяу обманывал 35-летнюю китаянку и также обещал ей огромные доходы от инвестиций. Влюбленная женщина отдала мошеннику почти 770 тысяч сингапурских долларов (43 миллиона рублей).

Женщины обвиняли его не только в воровстве, но и в нанесении им тяжелых психологических травм. В частности, вторая пострадавшая забеременела от мошенника. У малайки случился выкидыш, когда она поняла, что ее обманули.

Пострадавшие, которые работали в Сингапуре в крупных компаниях, лишились почти всех сбережений. Кьяу приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы. При этом он признал себя виновным только по семи из 21 обвинения. Остальные эпизоды все еще рассматриваются судом.

Ранее сообщалось, что гражданин Нигерии выдал себя за наследного принца Дубая и выманил у румынской предпринимательницы 2,5 миллиона долларов (179,4 миллиона рублей). Мошенник предложил женщине поучаствовать в благотворительном проекте.