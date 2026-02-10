Нигериец прикинулся дубайским принцем и выманил у женщины миллионы долларов

Житель Нигерии выдал себя за принца Дубая и разбогател на 192 миллиона рублей

Житель Нигерии выдал себя за наследного принца Дубая и выманил у румынской предпринимательницы 2,5 миллиона долларов (около 192,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Ghana Web.

Мошенник Нзубе Генри Икеджи познакомился с женщиной из Румынии по имени Лаура через социальную сеть для профессиональных контактов LinkedIn. Нигериец прикинулся дубайским принцем Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом и предложил ей участие в гуманитарном проекте.

Вскоре после этого их общение переросло в виртуальный роман. Икеджи предложил ей вложиться в проект и для оформления инвестиций познакомил ее с «финансовым управляющим» в Лондоне. Лауре предоставили доступ к фальшивому банковскому счету с якобы зачисленными на него 200 тысячами фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей). Когда женщина попыталась снять средства, у нее потребовали уплаты комиссии, в итоге она перевела злоумышленникам более 2,5 миллиона долларов, прежде чем заподозрила обман.

Расследование Проекта по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (OCCRP) показало, что часть денег была переведена со счета сообщника Икеджи в Великобритании на его личный счет в Нигерии. Сам мошенник, который в личных аккаунтах в соцсетях демонстрирует роскошный образ жизни и видео, при встрече с журналистами отрицал свою причастность к обману Лауры.

OCCRP создал и выпустил документальный фильм о преступлении Икеджи.

Ранее сообщалось, что жительница Франции влюбилась в мошенника, который изображал актера Брэда Питта, бросила ради него мужа-миллионера и потеряла сотни тысяч евро. Сейчас она переживает тяжелую депрессию из-за случившегося.