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18:40, 14 января 2025Из жизни

Женщина бросила мужа-миллионера ради больного «Брэда Питта»

Француженка бросила мужа ради мошенника, который изображал больного Брэда Питта
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Брэд Питт

Брэд Питт. Фото: Yara Nardi / Reuters

Жительница Франции влюбилась в мошенника, который изображал актера Брэда Питта, бросила ради него мужа-миллионера и потеряла сотни тысяч евро. Об этом пишет France 24.

53-летняя Анна работала дизайнером интерьеров и была замужем за миллионером. В 2023 году она вместе с семьей поехала отдыхать на горнолыжный курорт. По возвращении Анна решила поделиться снимками из поездки в соцсетях и впервые завела там аккаунт. Через некоторое время ей написала незнакомая женщина, она представилась матерью голливудского актера Брэда Питта. Вскоре после этого ей написал лже-Питт.

Он делал ей комплименты, присылал стихи и даже отправил подарок. Правда, для того, чтобы получить посылку, Анне пришлось заплатить пять тысяч евро за ее растаможивание. К этому времени француженка была страстно влюблена, а постоянные селфи, которые слал ей возлюбленный, не оставляли у нее сомнений в том, что у нее действительно роман с кинозвездой.

Через некоторое время ее возлюбленный написал, что серьезно болен. По его словам, у него диагностировали рак почки. Он попросил у Анны крупную сумму взаймы, чтобы оплатить лечение. Мошенник аргументировал просьбу тем, что его счета якобы заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Анна согласилась помочь и даже бросила мужа из-за любви. Она переводила любимому сотни тысяч евро для оплаты операций и анализов, а он присылал ей селфи из больничной палаты.

К тому моменту, когда из таблоидов Анна узнала об отношениях настоящего Питта с Инес де Рамон, она уже перевела Питту-мошеннику около 830 тысяч евро (88 миллионов рублей). Она поняла, что ее обманули, а все фото были созданы при помощи нейросети. Анна рассказала свою историю журналистам и обратилась в полицию. Сейчас она переживает тяжелую депрессию из-за случившегося.

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