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15:37, 13 октября 2024Из жизни

Пенсионерка украла 1,8 миллиона рублей у матери ради любви с мошенником

Пенсионерка из Шотландии обокрала мать ради мошенника

Фото: Unsplash

Пенсионерка из Шотландии, Великобритания, поверила в любовь с онлайн-мошенником и обокрала 89-летнюю мать. Об этом пишет Daily Mail.

66-летняя Морин Ганн познакомилась в интернете в 2019 году с мужчиной, представившимся Джошуа Джейкобом. По ее словам, он общался с ней около года и рассказывал, что служит в военно-морских силах ООН. После мужчина якобы приехал в Великобританию ради возлюбленной и попал в больницу.

Тогда Ганн стали писать с восьми разных аккаунтов, что она виновата в положении Джейкоба и должна помочь ему деньгами. Для покрытия несуществующих медицинских расходов женщине пришлось продать автомобиль и ювелирные изделия и взять несколько кредитов. Мужчина продолжал писать, что нуждается в помощи, и пенсионерка решилась украсть 14,5 тысячи фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) со счета матери. На тот момент она являлась ее опекуном, поэтому имела доступ к ее сбережениям.

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Всего женщина отдала Джейкобу 50 тысяч фунтов стерлингов (6,3 миллиона рублей). Он обещал вернуть эту сумму, но пропал. Тогда Ганн и поняла, что ее обманули. «Я не получила ни пенни, я никогда не брала ни пенни из этих денег. Все это было ради него», — объяснила она. Пенсионерка призналась, что теперь семья не общается с ней. Брат Ганн назвал ее «глупой старухой, которую нужно было посадить в тюрьму».

За хищение денег с банковского счета матери женщина попала под суд. Она признала себя виновной. Ее приговорили к 140 часам общественных работ и обязали вернуть украденную сумму родительнице.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Великобритании потерял дом и лишился всех накоплений из-за романа с мошенницей. Он отправлял возлюбленной деньги на строительство их будущего семейного жилья, покрывал ее медицинские расходы и расходы на учебу, пока не понял, что его обманули.

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      Юлия Юткина
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