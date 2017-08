Деньги танцующего миллионера

Год назад по интернету гуляло видео, на котором 49-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки отплясывал со своей тогдашней подружкой — 30-летней супермоделью Джорджией Габриэле. Теперь у него описывают имущество — те самые виллы и яхты, на фоне которых он фотографировался для Instagram. «Лента.ру» выяснила, что произошло с богатствами экстравагантного итальянца.

«Хотите интервью? Легко, но только за ваш счет. Вы же знаете, у меня кончились деньги», — пошутил Джанлука Вакки, когда ему позвонил корреспондент итальянской газеты Quotidiano. Накануне пресса сообщила, что его виллы и яхты отбирает банк, которому миллионер задолжал 10,5 миллиона евро.

Недоброжелатели рано радуются. Джанлука считает, что при его богатствах 10 миллионов — это пустяки. Если ему верить, причина долгов не в отсутствии денег. Просто при начислении процентов по кредиту допущена ошибка. Он отказывается платить, пока их не пересчитают или не будет соответствующего решения суда.

Масштабы изъятия собственности, по мнению итальянца, сильно преувеличены. Ему по-прежнему есть где плясать. Правда, банку достался гольф-клуб, который очень любил его отец. Но это не беда. «Папа давно умер, — говорит Джанлука. — Не было никакого смысла за него платить».

Семейный бизнес

Состояние Джанлуки оценивают в 450 миллионов долларов (около 27 миллиардов рублей). СМИ утверждают, что его годовой доход составляет до 20 миллионов в год. Проблема заключается в том, что это почти невозможно проверить: он не обязан раскрывать правдивую информацию о своих доходах и достаточно тщеславен, чтобы их преувеличивать.

Джанлука — богатый наследник, живущий на дивиденды. Его семья владеет корпорацией IMA — крупным производителем машин для упаковки пищевых продуктов, лекарств и косметики. 55 лет назад семейство Вакки купило фирму у бедствующего итальянского изобретателя. К 2016 году оборот компании превышал миллиард евро, а чистая прибыль составляла 101 миллион евро.

По данным СМИ, Джанлуке отошла треть IMA. В 2010 году компания сообщала, что ему принадлежит 876 тысяч акций. С тех пор сведения о его доле не публикуются, она могла как сократиться, так и вырасти.

Альберто Вакки Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / Legion-Media

В конце 1990-х Джанлука два года отвечал в IMA за взаимодействие с инвесторами. В 1999 году он вошел в совет директоров, однако его полномочия крайне ограничены. Он не может участвовать в управлении корпорацией, этим занимается Альберто Вакки — двоюродный брат и полная противоположность Джанлуки. Альберто встает в шесть утра, работает до позднего вечера и старается держаться от экстравагантного родственника подальше.

Итальянские СМИ утверждают, что IMA ежегодно выплачивает Джанлуке пять миллионов евро. По ехидному определению Quotidiano, это плата за то, чтобы он не лез в дела компании.

Деловая карьера

В молодости Джанлука пытался заниматься бизнесом. «Я унаследовал только три или четыре процента того, чем владею, — заявил он в одном из недавних интервью. — С 25 до 35 лет я работал в двенадцати секторах экономики. Занимался турбизнесом, домами на колесах, наручными часами».

Действительно, в начале 2000-х Джанлука использовал семейный капитал, чтобы купить несколько компаний. Была ли от этого польза — другой вопрос.

Одно из его начинаний привело к проблемам с законом. Джанлуке удалось продать свою турфирму итальянскому предпринимателю Калисто Танци — основателю корпорации Parmalat, производящей молочные продукты. Через пару лет Танци обвинили в растратах: выяснилось, что он присвоил 800 миллионов евро. Танци попал под суд и теперь сидит за решеткой. Тень пала и на Джанлуку — его заподозрили в сговоре. В 2004 году налоговики обыскали особняк Вакки в Болонье, но доказательств его вины не нашли.

Другим проектом Джанлуки в те годы была компания ToyWatch. Ему повезло: пластиковые наручные часы, которые она делала, упомянула популярная телеведущая Опра Уинфри. Дела пошли в гору, и через 12 месяцев итальянец с выгодой продал фирму. Он до сих считает эту сделку своим главным достижением в бизнесе.

Несколько лет назад Джанлука заметил часы ToyWatch на руке Мишель Обамы. Хотя он давно не имеет отношения к этой компании, ему все равно было приятно.

В последнее время Джанлука сосредоточился на инвестициях. Он владеет холдингом First Investments, из-за долгов которого и заговорили об изъятии вилл и яхт. Согласно последнему финансовому отчету, в 2016 году компания заработала всего 198 тысяч евро. Доход приносили проценты по ссудам, которые First Investments дала фирмам Cofiva Holdings и Eleven Finanziaria. Обе компании связаны с самой First Investments — то есть речь, по сути дела, идет о ссудах самому себе.

В хитросплетении компаний Джанлуки легко спрятать и деньги, и их отсутствие. Судите сами: ему принадлежит 55 процентов Cofiva, которая, в свою очередь, владеет четвертью First Investments. Часть First Investments находится в его собственности напрямую. При этом у Cofiva есть акции компании Sofima, которая владеет долей в IMA — компании семьи Вакки. А треть акций Eleven Finanziaria принадлежит давшей ей ссуду First Investments. Такая путаница снится судебным бухгалтерам в кошмарах.

Кризис среднего возраста

В 45 лет Джанлуку настиг кризис среднего возраста: он понял, что бизнесмен из него никакой, и решил потратить остаток жизни не на работу, а на себя. Именно после этого итальянец превратился в того персонажа, которого мы знаем по Instagram. Он хочет жить в свое удовольствие и не стесняется этого: «Если я работаю и плачу налоги, зачем скрывать свое богатство?».

Миллионер каждый день полтора часа занимается на тренажерах. Он много путешествует и ухлестывает за молоденькими моделями. Желтая пресса утверждает, что недавно его видели с Ариадной Гутиеррез — той самой королевой красоты, которую по ошибке короновали на Miss Universe 2016. Джанлука делит время между своим шале на курорте Кортина-д’Ампеццо, особняком в Милане, роскошным пентхаусом на Майами и любимой виллой на Сардинии.

Без проблем не обходится: несколько лет назад, например, он стал жертвой шантажиста. Папарацци Фабрицио Корона сфотографировал миллионера, когда тот загорал на своей яхте без одежды. Он грозился опубликовать снимки и требовал 10 тысяч евро. Джанлука отказался. Позднее выяснилось, что Корона шантажировал и других итальянских знаменитостей. Папарацци провел за решеткой 77 дней.

Последнее увлечение Джанлуки — музыка. В конце 2016 года он приезжал в Москву, чтобы сыграть в одном из столичных клубов. Известие об изъятии имущества застало его в Турции, где он выступал с Луисом Фонси — автором песни Despacito, клип на которую с апреля 2016 года набрал больше трех миллиардов просмотров на YouTube, став самым популярным в истории хостинга.

Звезда интернета

Количество подписчиков танцующего миллионера в Instagram растет подозрительно быстро. В мае 2015 года их было всего 155 тысяч человек, а к декабрю 2016 года его читали более шести миллионов пользователей. К 7 июля 2017 года число подписчиков достигло 9,8 миллиона. Чтобы набрать еще миллион, ему понадобился всего месяц.

Джанлука отвергает подозрения в накрутке и утверждает, что все его подписчики — настоящие. Почему при таком количестве поклонников никто не покупает одежду и аксессуары, которые итальянец выпускает под собственным брендом, — непонятно. В 2015 году оборот этого бизнеса составил всего 70 тысяч евро.

Не исключено, что он конвертирует популярность в деньги другими способами. Его аккаунт в Instagram украшает ссылка для деловых предложений. И хотя номинально интерес Джанлуки к музыке не связан с деньгами, за свое выступление в Москве миллионер потребовал солидный гонорар. А перед Новым годом он снялся в рекламе грузинского банка — тоже, разумеется, не бесплатно.

Долги

Долги Джанлуки оценить так же трудно, как и его доходы. Ясно, что 10,5 миллиона евро, которые не отдал холдинг First Investments, — это далеко не все. Итальянские СМИ утверждают, что в общей сложности речь может идти о 60 миллионах евро.

Миллионер до сих пор не расплатился за виллу на Сардинии. Кроме того, он не вернул двоюродному брату Альберто и дяде Марко 380 тысяч евро за аренду вертолета и частных самолетов. Неудивительно, что родственники его недолюбливают.

Если Джанлуку это и беспокоит — он не подает виду. «Уверен, что через тридцать лет о моей карьере будут рассказывать в школах», — говорит танцующий миллионер в интервью Quotidiano.