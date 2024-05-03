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00:42, 3 мая 2024Россия

Чубайс организовал Центр российских исследований в Израиле, в проекте примут участие иноагенты. Зачем ему это нужно?

Чубайс организовал Центр исследований истории России с 1991 года в Тель-Авиве
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Экс-глава «Роснано» и бывший специальный представитель президента России Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Израиле Центра российских исследований (ЦРС). Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, в котором разместился ЦРС.

Центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года.

Несмотря на свое название, проект выглядит на удивление аполитичным. Чтобы более или менее серьезно говорить о будущем России, центр намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной

Тель-Авивский университет
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В проекте примут участие эксперты, признанные в России иноагентами

В учебном заведении добавили, что «заявленная задача ЦРС — подойти к возможности "понимания России" в ее новом виде в чисто академическом смысле».

«Всеобъемлющим исследованием возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого» в ЦРС будут заниматься социолог и бывший декан факультета социальных наук «Шанинки» Виктор Вахштайн и политолог Александр Баунов (признаны Минюстом России иностранным агентами), экономист и замглавреда газеты «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин, литературовед и публицист Александр Архангельский.

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29 марта 2023

Чубайс объяснил создание ЦРС попыткой понять новейшую историю России

Сам Анатолий Чубайс в комментарии журналисту Алексею Венедиктову (признан Минюстом РФ иностранным агентом) объяснил создание ЦРС попыткой заново понять новейшую историю России.

Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок

Анатолий Чубайсэкс-глава «Роснано»

Он добавил, что инициатива позволит «получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем».

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О финансировании Чубайсом центра российских исследований сообщалось ранее

Еще в феврале источники израильского издания Haaretz сообщали, что Чубайс числится среди спонсоров нового центра российских исследований в Тель-Авивском университете.

На выделенные средства центр будет осуществлять академическую деятельность, однако в университете отказались раскрывать размер вклада экс-главы «Роснано». Издание подчеркивает, что сообщения о контактах Чубайса с израильскими университетами о создании нового центра российских исследований начали появляться через несколько месяцев после того, как он ушел с поста специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул Россию в начале 2022 года.

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Ранее Путин высказался об отъезде Чубайса

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин, высказываясь об Анатолии Чубайсе, заявил, что «он удрал».

То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю

Владимир Путинпрезидент России

2 мая, комментируя сообщения о создании Центра российских исследований, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Чубайса «лютым врагом, ненавидящим Россию».

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      Марина Совина
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