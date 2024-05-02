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21:17, 2 мая 2024Россия

Чубайс нашел новую работу

Анатолий Чубайс стал организатором «Центра российских исследований» в Тель-Авиве
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Тель-Авиве «Центра российских исследований» (ЦРС). О том, что он нашел новую работу, сообщает пресс-служба Тель-Авивского университета, в котором разместился ЦРС.

Центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года — экономической, политической, социальной и культурной — и «всеобъемлющим исследованием возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого». Подчеркивается, что проект носит аполитичный характер и нацелен на сугубо академические исследования. В нем примут участие публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (признаны Минюстом России иностранными агентами).

В учебном заведении добавили, что «заявленная задача ЦРС — подойти к возможности "понимания России" в ее новом виде в чисто академическом смысле».

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      Марина Совина
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