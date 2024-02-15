Чубайс дал денег на изучение в Израиле будущего России

Haaretz: Чубайс профинансировал изучение будущего России в университете Израиля

Экс-глава «Роснано» и бывший специальный представитель президента России Анатолий Чубайс профинансировал новый центр российских исследований в Тель-Авивском университете. Об этом пишет Haaretz.

Источники издания в университете Израиля заявили о том, что Чубайс числится среди спонсоров. На выделенные средства центр будет осуществлять академическую деятельность, однако там отказались раскрывать размер вклада экс-главы «Роснано».

В университете уже действует центр изучения России и Восточной Европы. По словам руководителя нового подразделения, существующий центр в основном занимается российской историей, а новый будет «пытаться понять будущее России».

Издание подчеркивает, что сообщения о контактах Чубайса с израильскими университетами относительно создания нового центра российских исследований, начали появляться через несколько месяцев после того, как он ушел с поста специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул Россию в начале 2022 года.

В октябре 2023 года Чубайса сфотографировали за разбором гуманитарной помощи пострадавшим от атаки палестинского движения ХАМАС. До этого стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай.

Ранее президент России Владимир Путин, высказываясь об Анатолии Чубайсе, заявил, что «он удрал». «То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю», — сказал Путин.