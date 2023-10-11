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18:21, 11 октября 2023Мир

Чубайс вернулся в Израиль

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывший глава Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — заявил он.

Ранее похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая. Вместе с ним, предположительно, была его жена Авдотья Смирнова.

Ранее президент России Владимир Путин, высказываясь об Анатолии Чубайсе, заявил, что «он удрал». «То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю», — сказал Путин.

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    Глеб Бажуткин
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