Похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая
Мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, заметили в Дубае
Мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович».
«В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в публикации под прикрепленным фото с мужчиной.
Ранее похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту израильского Тель-Авива. Вместе с ним, предположительно, была его жена Авдотья Смирнова.