Похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая

Мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, заметили в Дубае

Мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович».

«В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в публикации под прикрепленным фото с мужчиной.

Ранее похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту израильского Тель-Авива. Вместе с ним, предположительно, была его жена Авдотья Смирнова.