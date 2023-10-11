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14:26, 11 октября 2023Мир

Похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая

Мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, заметили в Дубае

Фото: Telegram-канал «Дубай Петрович»

Мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович».

«В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в публикации под прикрепленным фото с мужчиной.

Ранее похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту израильского Тель-Авива. Вместе с ним, предположительно, была его жена Авдотья Смирнова.

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    Глеб Бажуткин
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