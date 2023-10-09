Чубайс покидает Тель-Авив? Похожего на него мужчину заметили в аэропорту Израиля

В аэропорту Тель-Авива заметили мужчину, похожего на экс-главу «Роснано» Чубайса

В аэропорту израильского Тель-Авива заметили мужчину, похожего на бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса. Снимок появился в Telegram-канале RT.

В объектив фотокамеры попал мужчина, стоящий с чемоданом в очереди. В руках он держит документы или телефон. Вместе с ним, предположительно, его жена Авдотья Смирнова.

При этом Чубайс не ответил журналистам на вопрос о вылете из страны. Бывший руководитель корпорации бросил трубку, не уточнив, куда вылетает из Тель-Авива.

Причины отъезда

В 1990-е Чубайс работал главой администрации президента, министром финансов и первым заместителем председателя правительства. В 2008-2020 годах возглавлял «Роснано». С декабря 2020 года по март 2022 года занимал пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития



О том, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России, в середине марта 2022 года сообщили западные СМИ. Затем Чубайса заметили вместе с женой у банкомата в Стамбуле.

В качестве возможной причины покидания Москвы называлось несогласие со специальной военной операцией (СВО) России на Украине. 25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности.

Реакция Путина

Путин, высказываясь о бывшем главе «Роснано», заявил, что «он удрал». По его словам, действия Чубайса могут быть связаны с неудачами в работе в корпорации, так как там образовалась «огромная финансовая дыра». Однако пока никаких уголовных дел по этому вопросу не возбуждалось, добавил политик.

То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю Владимир Путин президент России

Появилась информация, что Чубайс мог сменить имя. Адвокат бывшего главы «Роснано» Ольга Козырева не подтвердила эту информацию.

После того как Чубайс покинул Россию, он начал представляться британским ученым. Он опубликовал статью под названием «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики». В разделе информации об авторе Чубайс представлен как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго».

Фотографии Чубайса появлялись в Сети

В мае 2023 года в СМИ также был опубликован снимок Чубайса с женой. Утверждалось, что они находятся в МВД Израиля и пытаются получить гражданство страны. Позже экс-глава «Роснано» опроверг тиражируемые слухи и заявил, что он не обменивает временное удостоверение личности в Израиле на постоянное.

Ни первое утверждение об обмене временного удостоверения, ни второе — о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности Анатолий Чубайс экс-гендиректор «Роснано»

12 сентября 2023 года появилась информация о том, что бывшего главу «Роснано» заметили в аэропорту Риги.

О возвращении в Россию

Ранее в Кремле высказались о возвращении россиян из Израиля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не угрожает своим гражданам. На вопрос о том, стоит ли релокантам опасаться чего-либо по возвращении в Россию, Песков ответил отрицательно.