Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени
Адвокат бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса Ольга Козырева не подтвердила смену им имени на Моше Израилевича. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.
«Мне о смене имени ничего не известно», — сообщила правозащитница.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ему показали «фотографию из интернета», на которой Чубайс «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а какой-то Мойше Израилевич». «Зачем он это делает? Я не понимаю», — сказал он. Глава государства также допустил, что Чубайс уехал из России из-за финансовой дыры в компании.
В марте Чубайса заметили вместе с женой у банкомата в Стамбуле, в мае — в МВД Израиля вместе с женой Авдотьей Смирновой. Утверждалось, что Чубайс получил израильское гражданство, однако позже он сам опроверг это. В сентябре Чубайса заметили в Риге.