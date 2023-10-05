Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени

Адвокат Чубайса не подтвердила смену своим клиентом имени на Мойше Израилевича

Адвокат бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса Ольга Козырева не подтвердила смену им имени на Моше Израилевича. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

«Мне о смене имени ничего не известно», — сообщила правозащитница.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ему показали «фотографию из интернета», на которой Чубайс «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а какой-то Мойше Израилевич». «Зачем он это делает? Я не понимаю», — сказал он. Глава государства также допустил, что Чубайс уехал из России из-за финансовой дыры в компании.

В марте Чубайса заметили вместе с женой у банкомата в Стамбуле, в мае — в МВД Израиля вместе с женой Авдотьей Смирновой. Утверждалось, что Чубайс получил израильское гражданство, однако позже он сам опроверг это. В сентябре Чубайса заметили в Риге.