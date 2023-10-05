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04:13, 5 октября 2023Россия

Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени

Адвокат Чубайса не подтвердила смену своим клиентом имени на Мойше Израилевича

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Адвокат бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса Ольга Козырева не подтвердила смену им имени на Моше Израилевича. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

«Мне о смене имени ничего не известно», — сообщила правозащитница.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ему показали «фотографию из интернета», на которой Чубайс «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а какой-то Мойше Израилевич». «Зачем он это делает? Я не понимаю», — сказал он. Глава государства также допустил, что Чубайс уехал из России из-за финансовой дыры в компании.

В марте Чубайса заметили вместе с женой у банкомата в Стамбуле, в мае — в МВД Израиля вместе с женой Авдотьей Смирновой. Утверждалось, что Чубайс получил израильское гражданство, однако позже он сам опроверг это. В сентябре Чубайса заметили в Риге.

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    Марина Совина
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