В аэропорту Израиля заметили похожего на Чубайса человека

В аэропорту Израиля заметили человека, похожего на экс-главу «Роснано» Чубайса

В интернете появилась фотография человека, похожего на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса, сделанная в израильском аэропорту. Снимок опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Вместе с похожим на Чубайса человеком заметили, предположительно, его супругу — Авдотью Смирнову.

В мае 2023 года опубликовали фотографию Чубайса с его супругой, утверждалось, что они находятся в МВД Израиля. Также сообщалось, что Чубайс пытается получить гражданство Израиля.

Позже он сам опроверг слухи об этом. По словам Чубайса, он не обменивает временное удостоверение личности в Израиле на постоянное.