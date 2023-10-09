В аэропорту Израиля заметили похожего на Чубайса человека
В аэропорту Израиля заметили человека, похожего на экс-главу «Роснано» Чубайса
В интернете появилась фотография человека, похожего на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса, сделанная в израильском аэропорту. Снимок опубликовал RT в своем Telegram-канале.
Вместе с похожим на Чубайса человеком заметили, предположительно, его супругу — Авдотью Смирнову.
В мае 2023 года опубликовали фотографию Чубайса с его супругой, утверждалось, что они находятся в МВД Израиля. Также сообщалось, что Чубайс пытается получить гражданство Израиля.
Позже он сам опроверг слухи об этом. По словам Чубайса, он не обменивает временное удостоверение личности в Израиле на постоянное.