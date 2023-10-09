Стала известна реакция Чубайса на вопрос о вылете из Израиля

SHOT: экс-глава «Роснано» Чубайс бросил трубку после вопроса о вылете из Израиля

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которого ранее, предположительно, заметили в израильском аэропорту, не ответил журналистам на вопрос о вылете из страны. О его реакции сообщает Telegram-канал SHOT.

В частности, стало известно, что экс-руководитель корпорации бросил трубку, не уточнив, куда вылетает из Тель-Авива.

Ранее в сети распространилось фото человека, похожего на Чубайса. Вместе с ним была его супруга Авдотья Смирнова.

В мае в СМИ также появился снимок Чубайса с женой. Утверждалось, что они находятся в МВД Израиля и пытаются получить гражданство страны. Позже экс-глава «Роснано» опроверг тиражируемые слухи и заявил, что он не обменивает временное удостоверение личности в Израиле на постоянное.