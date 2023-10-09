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13:05, 9 октября 2023Россия

В Кремле высказались о возвращении россиян из Израиля

Песков о возвращении россиян из Израиля: Россия не угрожает своим гражданам

Россия никогда не угрожает своим гражданам. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя возвращение ранее покинувших страну граждан. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

9 октября Песков прокомментировал резкое обострение палестино-израильского конфликта.

Последние события в Израиле беспокоят Кремль, эскалация в регионе растет, отметил пресс-секретарь.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало находящимся в Израиле россиянан избегать мест массового скопления людей, а также воздержаться от участия в публичных манифестациях. Также гражданам рекомендовали не приближаться к военным объектам.

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    Алан Босиков
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