В Кремле прокомментировали события в Израиле

Песков назвал конфликт Израиля и Палестины большой опасностью для региона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт, назвав его большой опасностью для региона. Его цитирует ТАСС.

Песков также отметил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Кремле, добавив, что ее нужно как можно скорее приводить к мирному решению, так как в случае продолжения конфликт грозит эскалацией и разрастанием.

Также Песков сообщил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с руководством Израиля и Палестины, но они могут быть оперативно согласованы при необходимости.