Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 9 октября 2023Россия

В Кремле прокомментировали события в Израиле

Песков назвал конфликт Израиля и Палестины большой опасностью для региона

Фото: Salah Abbas / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт, назвав его большой опасностью для региона. Его цитирует ТАСС.

Песков также отметил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Кремле, добавив, что ее нужно как можно скорее приводить к мирному решению, так как в случае продолжения конфликт грозит эскалацией и разрастанием.

Также Песков сообщил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с руководством Израиля и Палестины, но они могут быть оперативно согласованы при необходимости.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль введет полную осаду сектора Газа

    Российские школьники получат специальное обучение

    В Запорожской области рассказали об отражении пяти атак ВСУ за сутки

    Нобелевскую премию по экономике получила исследовательница роли женщин

    Опубликовано фото победительницы конкурса «Мисс Россия — 2023»

    Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт

    В Кремле высказались об идее Кадырова отказаться от выборов президента

    Полицейские догнали отказавшегося остановиться мотоциклиста и сбили его машиной

    В Кремле высказались о возвращении россиян из Израиля

    В Госдуме заявили о создании укрепрайона ВСУ под Купянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости